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Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Adana'da çöp yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası etrafa yayılan çöpler iş makineleriyle temizlendi.
Adana'da çöp yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Adana Organizeye Sanayi Bölgesi girişinde Özkan Bayram'ın kullandığı tır, devrildi. Sürüklenen araç refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada sürücü Bayram ile yanındaki Ferhan İpek yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle çevreye saçılan çöpler iş makineleriyle toplandı.

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