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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Örgütün "Yamaçlı" ve "Meydan" gruplarında aktif olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde arama yapıldı. 

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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