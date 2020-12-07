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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle, eylem yapacağı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda kuru sıkı tabanca ve bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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