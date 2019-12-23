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Adana'da dehşet anları

Adana'nın Çukurova ilçesinde Murat Kaya kullandığı otomobil hareket halindeyken, yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakladı.
Adana'da dehşet anları

Adana'nın Çukurova ilçesinde iddiaya göre Murat Kaya, Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladı.

Daha sonra aracı yol kenarına park ederek kadını bıçaklamaya ve darbetmeye devam eden sürücü Kaya'ya vatandaşlar müdahale etti.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Kaya, çevreden geçen vatandaşlarca araçtan indirilerek darbedildi.

Yaralanan Kaya ve Akıllı, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, aracı kullanan Neslihan Akıllı'nın çığlık atmaya başladığını, bunun üzerine aracın başına toplanan vatandaşların kadının bıçaklanmış olduğunu görmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Murat Kaya'yı darbetmeye başladığını anlattı.

KAMERALARA YANSIDI

Olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise Akıllı'nın kullandığı aracın yol ortasında aniden durduğu, vatandaşların aracın başına koşuştuğu ve Sapmaz'ı aracın içinden çıkararak darbettiği görülüyor.

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