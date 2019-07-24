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Adana'da dev operasyon: 500 polisle 116 adrese aynı anda

Adana’da 12 kişinin sahte içkiden ölmesinin ardından düzenlenen "metil alkol" operasyonunda 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Adana'da dev operasyon: 500 polisle 116 adrese aynı anda

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 12 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 500 polisin katılımıyla kent merkezindeki 116 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

asd-002.jpgAdreslerde yapılan aramada, 3 ton 280 litre etil alkol, çeşitli hacimlerde 432 şişe ve 90 litre sahte içki, 134 adet içki yapımında kullanılan aroma, 30 litre gliserin, 2 alkol üretiminde kullanılan derece ölçer, hazırlanan alkolleri şişelemek için kullanılan huni, çok sayıda içki şişe kapağı ve etiketi, 500 paket kaçak sigara, 3 pompalı tüfek, bir mavzer tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, kontrolleri yapılan bandrollü 600 şişe etil alkolden numune alarak analize gönderdi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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