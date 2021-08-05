Adana’da ele geçirilen rekor makarona 1 tutuklama

Adana’da polisin 106 milyon 700 bin makaron ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı makaron bulunan adresleri tek tek tespit etti. Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 106 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ile 125 kilogram tütün ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan İbrahim K., Ahmet B., Hıdır A. ile Suriye uyruklu Ahmet B. gözaltına alındı.

Operasyonun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Adana’da 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalamaya imza atan kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

MAKARONLARIN KENDİLERİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Emniyete götürülen şüphelilerden Hıdır A., hamallık yaptığını, operasyon düzenlenen depo sahibinin 21 gün önce hayatını kaybettiğini ve anahtarının kendisinde kaldığını, içerideki malzemelerden haberi olmadığını öne sürdü. Şüphelilerden İbrahim K. ile Ahmet B.’nin ise TIR şoförü olduklarını, nakliyecinin kendilerini maske yüklemesi yapmaları için çağırdığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hıdır A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet B., İbrahim K. ile Suriye uyruklu Ahmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.