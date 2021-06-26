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Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı, Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Cihan K. (33) yönetimindeki 80 ACN 878 plakalı hafif ticari araç, İbrahim El Mübarek’in kullandığı 01 MA 7045 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 3 kadın yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İbrahim El Mübarek’in öldüğünü belirledi. Diğer yaralı 3 kadın ise olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Cihan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

​Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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