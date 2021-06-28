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Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü arasında, Karalar döneminde işten çıkartılan 3 bin işçi üzerinden 'hırsız', 'hain' tartışması çıktı.
Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği

Karalar ile Sözlü, sosyal medya hesaplarından birbirlerine suçlamalarda bulundu.Son seçimde Seyhan İlçe Belediye Başkanı iken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 'tasarruf tedbirleri' ve 'ATM memuru' olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 bin işçinin işine son verdi. Karalar, geçen hafta da Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yapılacak hizmetlerin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Çalışmayan adamla, hain adamla, hırsız adamla benim işim olmaz" ifadelerini kullandı. Karalar'ın bu sözleri üzerine MHP Adana İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Karalar'ın işçileri 'hainlikle' suçladığını belirtip,  tüm Adana'dan özür dilemeye çağırdı. 

SÖZLÜ: SAYILI GÜNLER ÇABUK GEÇER

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Hüseyin Sözlü ise, 'hırsız' polemiğine sosyal medya hesabından cevap verdi. Sözlü, "Çukobirlik'in arsızı, Seyhan Belediyesi'nin hırsızı. Büyükşehir'in bahtsız evladı. Her gün çalışan emekçilere hırsız, hain diyerek suçunu başkalarına atabilirsin. Sayılı gün çabuk geçer, hazır miras çabuk biter" dedi.

KARALAR: BİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ

Başkan Zeydan Karalar, bu kez sosyal medyada yaptığı açıklamayla Sözlü'nün sözlerine yanıt verdi. Karalar, şunları kaydetti:

"Tufanbeyli'de kelimesi kelimesine bu sözü söylediğim için, bana tweet atanlara soruyorum: Buna itirazınız mı var? Sizin çalışmayan adamla, hain adamla, hırsız adamla işiniz olur mu? Siz ne yaparsanız yapın bizi bölemeyeceksiniz. CHP, MHP, İYİ Parti, AKP demeden, çalışan, namuslu, vatanını seven herkesle el ele çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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