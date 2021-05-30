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Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da, bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan 1 kadın hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.
Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’ndeki Hayal Apartmanı’nın 2’nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Apartmanının 2'nci katından alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı eve giren ekipler, yaralı 3 kişiyi evden çıkardı.

BİR KADININ CESEDİNE ULAŞILDI

Yangın, yarım saatlik müdahale ile kontrol altına alınarak söndürülürken, ekiplerin yaptığı incelemede alevlerin arasında kalan bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik amaçlı apartmanın elektrik ve doğal gaz hattı kesilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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