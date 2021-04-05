Adana'da feci olay: Demir kapı devrildi, çocuk altında kaldı

Adana'da feci bir olay yaşandı. Demir kapı devrildi, çocuk altında kalarak hayatını kaybetti.

Adana'da feci bir olay yaşandı. Demir kapı devrildi, 4 yaşındaki çocuk altında kalarak hayatını kaybetti.

Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Selçuk C, kendisine ait çiftlikten kamyonetiyle çıkış yaptığı sırada demir kapıya çarptı.

Devrilen kapı işçilerden Orhan Dinçer'in 4 yaşındaki oğlu Miraç Dinçer'in üzerine devrildi.

Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Selçuk C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Selçuk C, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.