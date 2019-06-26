  • BIST 95.421
  • Altın 261,143
  • Dolar 5,7791
  • Euro 6,5636
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 0 °C
»

Adana'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Adana'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güne Edirne'den gelen korkunç bir haberle uyandık: 10 ölü, 30 yaralı26 Haziran 2019 Çarşamba 09:22
  • Erdoğan onayladı: Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi! kimler faydalanacak?26 Haziran 2019 Çarşamba 09:00
  • Türkiye ve dünya gündemi - 26 Haziran 201926 Haziran 2019 Çarşamba 08:59
  • Askerlik süresini kısaltan kanun Meclis'ten geçti: 106 bin asker erken terhis olacak25 Haziran 2019 Salı 16:51
  • Suriye'li berberden alkışlanacak hareket25 Haziran 2019 Salı 16:42
  • Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı25 Haziran 2019 Salı 16:30
  • Tren kazası ile ilgili flaş gelişme: 1 kişi tutuklandı25 Haziran 2019 Salı 16:28
  • Tek suçu 30 yıldır ucuz ekmek satmak25 Haziran 2019 Salı 15:39
  • Rusya'dan sert çıkış: Kabul edilemez25 Haziran 2019 Salı 15:13
  • İran tarih verdi: 7 Temmuz tarihinde başlayacak.25 Haziran 2019 Salı 15:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti