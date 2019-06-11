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Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına operasyon

Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 56 şüpheliden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeni eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla kentteki 6 özel eğitim kurumuna baskın düzenlendi.

Ekipler, baskın yaptıkları kurumları aradı, bazı bilgisayar ve dokümanlara el koydu.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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