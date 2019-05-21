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Adana'da film gibi operasyon: Firari hükümlü intihar etti

Cezaevinden kaçan hükümlü bir şahıs, bekçisini etkisiz hale getirdiği iş yerinde saklanmaya çalıştı. Olay yerine gelen özel harekat polislerinin teslim ol çağrısına olumsuz cevap verip direndi, ardından da intihar etti.
Adana'da film gibi operasyon: Firari hükümlü intihar etti

Adana'da bir cezaevi firarisi, bekçisini etkisiz hale getirerek girip saklandığı iş yerinde sabaha kadar uyudu. İhbar üzerine olay yerine gelip  'Teslim ol' çağrısında bulunan özel harekat polislerine direnen firari şahıs, "Ben tekrar cezaevine dönemem" diyerek, elindeki tabancayı başına ateşleyip, yaşamına son verdi.

Dün gece Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde egzoz satan iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, kapı önünde oturan bekçi Ali Çilesiz'in başına elindeki tabancayı dayayarak, "Beni sakla" dedi. Bekçi ile birlikte içeri giren şüpheli, "Beni saklayacaksın. Yirmi yıl hapis cezam var. Sabah gideceğim" dedi. Ardından uykuya daldı.

Şüphelinin uyumasını fırsat bilen bekçi Ali Çilesiz, iş yerinden çıkarak, elektrikli kepengi kapattı ve polise haber verdi.

Polisin 'Teslim ol' çağrısı ile uyandı

Olay yerine gelen polisin 'Teslim ol' çağrısı ile uyanan şüpheli, "Ben tekrar cezaevine dönemem. İçeri girmeyin" diye yanıt verdi. Bunun üzerine adrese sevk edilen özel harekat polisleri, operasyon başlattı. İçeriye flaş ve sis bombası atan özel harekat polisleri, megafonla 'Elindeki tabancayı bırak. Teslim ol. Sana zarar vermeyeceğiz' anonsu yaptı. Yanıt alamayınca da operasyon başlattı. İçeri giren polisler, şüpheliyi elindeki tabancayı başına ateşleyerek, intihar etmiş halde buldu.

Şüphelinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliğinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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