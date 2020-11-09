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Adana'da gasp dehşeti! 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler

Adana'da, evli olan Filiz D. (31), sevgilisi Mahsun A. (26) ile birlikte kara çarşaf giyip, evine zorla girdikleri eşinin kuzeni Tuğba Ç.'yi bağlayıp, altınlarını gasbetti.
Adana'da gasp dehşeti! 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler

Olay, 5 Kasım günü öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Evli olan Filiz D., bir süre önce mahallerindeki emlakçıda çalışan Mahsun A. ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre, Mahsun A. maddi sıkıntı çektiği gerekçesiyle Filiz D.'den borç para istedi. Filiz D. de pandemi sürecinde çektiği 10 bin TL kredi ile aldığı altınlar ve 3 bileziği  Mahsun A.'ya borç verdi. Eşi Beytullah D. altınları sorunca telaşlanan Filiz D., sevgilisi Mahsun A.'dan borcu ödemesini istedi. Mahsun A. ise parası olmadığı için ödemeyeceğini söyledi. Filiz D.,  Mahsun A.'ya eşinin kuzeni Tuğba Ç.'nin evindeki altınları çalarak, sorunu çözebileceklerini bildirdi.

BİRLİKTE PLAN YAPTILAR

Çift tanınmamak için kara çarşaf giyerek, Tuğba Ç.'nin evine gitti. Kapıyı açan Tuğba Ç.'yi iterek içeri giren ikili, kadını iple bağlayıp, üzerindeki altınları gasbetti. Ardından da kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Tuğba Ç.'nin ihbarı üzerine polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin Filiz D. ve Mahsun A. olduğu tespit edild,. İkili evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Filiz D. ve Mahsun A., tutuklandı. 2 şüphelinin suçlarını kabul edip, çaldıkları altının bir kısmını 28 bin TL'ye bir kuyumcuya sattıklarını anlattıkları öğrenildi.

‘GULU GULU' DİYE BAĞIRIP, İÇERİYE GİRDİLER’

Evinin kapısını açtığında karşısına çıkan kara çarşaflı 2 şüphelinin, "Gulu gulu" diye bağırmaya başladıklarını anlatan Tuğba Ç., yaşadığı korku nedeniyle hala uyuyamadığını söyledi. Kapıyı kapatmaya çalıştığını ancak ikilinin zorla eve girdiğini kaydeden kadın, "Beni yere yatırıp bağladılar. Üzerimde ne kadar altın varsa aldılar. Daha sonra yatak odasına götürdüler. Başka altın olup olmadığını sordular. Biri boğazıma bıçak dayayıp, 'Ölmek istemiyorsan altınların yerini söyle' dedi. Sesinden birinin erkek olduğunu anladım. Sonunda altın olmadığına ikna olup beni gardrobun içerisine koyup gittiler. Onlar gittikten sonra kendi çabalarımla dışarı çıkıp polise haber verdim" diye konuştu.

'AKRABAMDAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİM'

Olayı gerçekleştirenlerden birinin akrabası Filiz D. olduğunu öğrenince üzüntüsünün arttığını dile getiren Tuğba Ç., Filiz D.'nin olaydan bir gün önce kendisini ve eşini evlerine yemeğe çağırdığını, gece yarısına kadar oturup sohbet ettiklerini söyledi. Yaşadığı şoku atlatamadığını belirten Tuğba Ç., "35-40 bin TL değerinde altın çaldılar. Bir hafta önce evimin anahtarı kaybolmuştu, önemsememiştim. Böyle bir şey beklemiyordum. İşin içinde akrabam olması beni şaşırttı. Yabancı biri yerine burnumuzun dibindeki bir kişinin bunu yapması garip. Ölmediğime şükrediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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