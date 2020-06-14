  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

Adana'da gösteri ve yürüyüşler ile kente giriş ve çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı

Adana Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.
Adana'da gösteri ve yürüyüşler ile kente giriş ve çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı

Adana Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla kentte ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.

Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park ve bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem ve etkinliklerle hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla yarından itibaren 15 gün sınırlandırılmıştır. "

Açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinliklerin de yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz14 Haziran 2020 Pazar 19:27
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve 2 bakan Bingöl'e gidiyor14 Haziran 2020 Pazar 19:19
  • Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi14 Haziran 2020 Pazar 19:16
  • Eskişehir'de yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı: 17 yaralı14 Haziran 2020 Pazar 19:15
  • Bahçeli: Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalıdır14 Haziran 2020 Pazar 19:00
  • Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 30 ölü14 Haziran 2020 Pazar 18:37
  • Erdoğan: Yol ve su medeniyettir14 Haziran 2020 Pazar 18:28
  • Libya Dışişleri Bakanı’ndan BM’ye çağrı14 Haziran 2020 Pazar 18:26
  • İzmir’de sokak ortasında cinayet14 Haziran 2020 Pazar 18:23
  • Bodrum'da zeytinlik alanda yangın14 Haziran 2020 Pazar 18:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti