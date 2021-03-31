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Adana'da günlerdir kayıp olarak aranan Şahap Örcün'ün cesedi, baraj gölünde bulundu

Adana’da borçları nedeniyle intihar etmek için Çatalan Köprüsü’nden atladığı öne sürülen Şahap Örcün’ün (53) Seyhan Baraj Gölü'nde elleri bağlı cansız bedeni bulundu.
Adana'da günlerdir kayıp olarak aranan Şahap Örcün'ün cesedi, baraj gölünde bulundu

Olay, 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp, kendisi gibi eşinden ayrılan arkadaşı Şahap Örcün’ün Çatalan Köprüsü’nden Seyhan Baraj Gölü’ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan, su yüzeyinden ve su altından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç, alacaklarının sürekli aradığı için Şahap Örcün’ün intihara kalkıştığını söyledi. Yanından ayrılan Örcün'ün Çatalan Köprüsü’ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, gittiğinde ellerini kördüğüm bağladığını belirtti. Tunç, intihardan vazgeçirmek istediği Şahap Örcün’ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra kendisini göle attığını öne sürdü. Örcün’ün ailesinin şikayeti üzerine ‘intihara teşvik’ suçundan gözaltına alınan Tunç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Arkadaşının alacaklılarından kurtulmak için intihara kalkıştığını, ancak ölmediğini düşündüğünü söyleyen Tunç, “Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CESEDİ BULUNDU

Şahap Örcün kayıp olarak aranırken, bu sabah Seyhan Baraj Gölü’nde bir ceset bulundu. Bölgedeki bir restoranın çalışanı, Çatalan Köprüsü'nün ayaklarının yakınında ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçlar tarafından ceset, kıyıya çıkardı.  Yapılan incelemed, cesedin, Şahap Örcün'e aiü olduğu belirlendi.

ELİ BAĞLI ŞEKİLDE ÇIKARTILDI

Arkadaşı Mehmet Ali Tunç'un kendi ellerini kördüğüm bağlayarak suya atladığını öne sürdüğü Şahap Örcün'ün cesedinde inceleme yapıldı. Elleri bağlı olarak sudan çıkartıldığı belirtilen Şahap Örcün'ün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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