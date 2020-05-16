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Adana’da hava sıcaklığı 52 dereceye yükseldi

Kentteki bazı termometreler sıcağın etkisiyle patlarken, çocuklar tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü.
Adana’da hava sıcaklığı 52 dereceye yükseldi

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu hafta etkisini göstermesiyle birlikte Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Adana’da son 75 yılın en sıcak mayıs ayı yaşanıyor.

1945 yılından bu yana ilk kez gölgede 41 dereceye ulaşan sıcaklık, termometrede 52 dereceye kadar çıktı.

Adanalılar kavrulan bu sıcakta bunaldı.

"İNSAN DAYANMAZ"

Deney yapmak için yolda yumurta bile kırıldı. 20 dakikada pişen yumurtayı görenler ise "Bu havaya insan dayanamaz." yorumunu yaptı.

TEHLİYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Adanalılar bu sıcak günde, parklarda, ağaç gölgelerinde ve banklarda oturarak serinlemeye çalıştı.

Bazı çocuklar ve gençler ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzdü.

TERMOMETRE BOZULDU

Sıcaklığın etkisiyle merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı’nda bulunan kentin simge termometre de patlayarak bozuldu.

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