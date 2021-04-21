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Adana'da kamyonet ile cip çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, karı- koca ve 1 çocukları hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Adana'da kamyonet ile cip çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Feke- Saimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı cip ile İbrahim Türk'ün kullandığı 34 BTE 687 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Menteş ve yanındaki eşi Dursun Gülay Menteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araçlardan itfaiye erleri tarafından çıkartılan yaralılar Ali Emre Menteş, Esra Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve İbrahim Türk, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar- Dursun Gülay Menteş çiftinin çocukları Ali Emre Menteş de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumları ağır olan Esra Yılmaz ve Ayşe Yılmaz, farklı hastanelere sevk edilirken, İbrahim Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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