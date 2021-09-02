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Adana'da kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Can A. ve Selim A. kardeşler, husumetli oldukları Ramazan Y. ile ağabeyi Cumali Y.’nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Adana'da kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kavga sırasında Selim A., yanında getirdiği bıçakla Cumali Y.’yi kalçasından yaraladı. Ramazan Y. de evden aldığı bıçakla önce Selim A.’yı göğsünden, sonra da kardeşi Can A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Göğsünden bıçaklanan Selim A., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Can A. ve Selim A. kardeşler, husumetli oldukları Ramazan Y. ile ağabeyi Cumali Y.’nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selim A., yanında getirdiği bıçakla Cumali Y.’yi kalçasından yaraladı. Ramazan Y. de evden aldığı bıçakla önce Selim A.’yı göğsünden, sonra da kardeşi Can A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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