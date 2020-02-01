Adana'da korkunç olay!

Adana-Ceyhan kara yolu üzerinde parçalanmış kadın cesedi bulundu. Trafik kazası sonucu parçalandığı düşünülen ceset kimlik tespit için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adana-Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları gören sürücüler durumu polise haber verdi.

BAZI BEDEN PARÇALARI BULUNAMADI

Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler, bazı beden parçalarını ise bulamadı.

Polisin araç çarpması sonucu parçalandığı ihtimali üzerinde durduğu cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu.

Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.