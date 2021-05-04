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Adana'da motosikletle 5 kilometre kaçtı, yakalanınca ''Polis benim baş tacım'' dedi

Adana'da kendine zarar veren, daha sonra olay yerine sevk edilen polisleri görünce nişanlısını da yanına alıp motosikletle kaçan Sezai Y., 5 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı.
Adana'da motosikletle 5 kilometre kaçtı, yakalanınca ''Polis benim baş tacım'' dedi

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Metro istasyonu önünde kendisine zarar veren bir kişi ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kendisine zarar verdiği öne sürülen Sezai Y., olay yerine sevk edilen polisleri fark edince nişanlısını da yanına alıp, motosiklet ile kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Sezai Y., Mersin yönünde kaçışını sürdürdü. 

TERS ŞERİTE GİRDİ

Yeşiloba Mahallesi'nde kendisini polis ekiplerini atlatmak isteyen şüpheli, motosikletini bulvar üzerinde ters şeritten sürmeye başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, çıkmaz sokağa denk gelince kıskıvrak yakalandı.

Nişanlısı ile birlikte gözaltına alınan Sezai Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Polis benim baş tacım, devlet başımın tacı. Devlete başkaldırmıyorum, Ben devletimi seviyorum" dedi. Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürülen Sezai Y.'ye trafik yönünden ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden, nişanlısına ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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