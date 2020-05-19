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Adana'da narkotik uygulaması

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen uygulamada üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı.
Adana'da narkotik uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa, Uçak, Yeşiloba, Onur ve Ova mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. 32 sabit nokta ve 2 gezici tim ile gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli araçlar durdurulup, özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Uygulamada ekipler, 897 aracı durdurup arama yaparken, 1556 kişinin de GBT sorgusu gerçekleştirildi. 16 araç sürücüsüne trafik yönünden toplamda 27 bin 347 TL idari para cezası işlem uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Gece yarısına kadar süren aramalarda 8.01 gram esrar, 3 adet sentetik hap, 0.87 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi elde geçiren e

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