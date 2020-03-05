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Adana'da PKK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi, operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da PKK operasyonu

Adana'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK güdümünde provakatif eylemler yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

8 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 8 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, çok sayıda polisle operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

FİRARİ BİR KİŞİ ARANIYOR

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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