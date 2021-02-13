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Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, yasa dışı korsan gösteri eylemlerine katıldıkları, molotoflu, taşlı saldırı gerçekleştirdikleri kamera kayıtlarından belirlenen ve sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı, hassas köpekler de şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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