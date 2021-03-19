  • BIST 1.551
  • Altın 410,973
  • Dolar 7,3413
  • Euro 8,7519
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik özel harekat destekli operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 8 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresleri tespit edilen 15 şüphelinin evlerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı.

Koç başıyla kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, buralarda detaylı arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı.

Operasyonda yakalanan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter da Türkiye'de temsilci atıyor19 Mart 2021 Cuma 09:32
  • Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi19 Mart 2021 Cuma 09:31
  • Sobadan zehirlenen Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı19 Mart 2021 Cuma 09:30
  • 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi de sürücünün kendisi olduğunu söyledi19 Mart 2021 Cuma 09:29
  • Marmara'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor19 Mart 2021 Cuma 09:26
  • Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak19 Mart 2021 Cuma 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil yapılması elverişli güvenlik ortamı gerektirir19 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Cezayir Başbakanı Cerrad, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi'ni kabul etti19 Mart 2021 Cuma 09:24
  • ABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı19 Mart 2021 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti