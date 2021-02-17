  • BIST 1.548
  • Altın 401,341
  • Dolar 6,9772
  • Euro 8,4236
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -8 °C
»

Adana'da polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı

Adana'da polisler, kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalara umut olabilmek için Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Adana'da polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kampanyaya katılan kentte görevli çok sayıda polis, kan ve kök hücre bağışçısı oldu.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 vatandaşın anısına bayraklarla donatılan İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kampanyaya, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler de katıldı.

İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk polisinin her zaman milletinin yanında olduğunu ve canını vermek için hazır beklediğini belirtti.

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polisin yakın zamanda kök hücre bağışında bulunarak ilik nakli bekleyen biri çocuk iki hastaya şifa olduğunu anımsatan İnci, diğer hastaların da umudu olabilmek için kan ve kök hücre bağışında bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Stokları kuvvetlendirmek için buradayız"
İnci, kış mevsiminde kan stoklarında azalma olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bu eksikliği tamamlamak için hem kan hem de kök hücre bağışında bulunacağız. Bu artık bizde gelenek haline geldi. Biliyoruz ki bir gün bizim de kana ihtiyacımız olacak. Stokları kuvvetlendirmek için buradayız. Aynı zamanda, kök hücre bağışı sanki zahmetli ve bir eziyetmiş gibi yanlış algılarımız var. Bunda hiçbir zorluk yok, çok basit. Kan vermekten hiçbir farkı yok. Bu yüzden topluma, personelimize, ve vatandaşlarımıza örnek olmak için kök hücre bağışında da bulunacağız. Herkesin bu kampanyaya katılmalarını tavsiye ediyorum."

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da toplumun güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarının, kan ve kök hücre bağışıyla da hastaların yanında olduklarını gösterdiğini belirtti.

Adana Emniyet Müdürlüğünün kan bağışı kampanyalarını geleneksel hale getirdiğini ifade eden Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyet Müdürümüzün şahsında burada 3-4 ayda bir kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenleniyor. Polislerimiz tanımadıkları, bilmedikleri birçok insanımıza iyiliği bulaştırıyorlar. Yakın zamanda iki emniyet mensubumuzun kök hücre bağışıyla iki hasta hayata tutundu. Tüm vatandaşlarımızı öne çıkıp hayat kurtarmaları için Kızılay noktalarına gelip kan ve kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyorum. Polis teşkilatımıza da bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahran'da çocuklarda Kovid-19 vakasında artış gözleniyor17 Şubat 2021 Çarşamba 10:24
  • Danimarka'da yaşlı çift, market otoparkında Müslüman kadına saldırdı17 Şubat 2021 Çarşamba 10:24
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti17 Şubat 2021 Çarşamba 10:23
  • Toyota, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı seri üretim bantlarını geçici durdurdu17 Şubat 2021 Çarşamba 10:20
  • MSB duyurdu: Sınırda yakalandılar17 Şubat 2021 Çarşamba 10:20
  • ABD'de 90 yaşındaki kadın Kovid-19 aşısı için kilometrelerce yürüdü17 Şubat 2021 Çarşamba 10:19
  • İran'da 3 istihbarat askeri öldürüldü17 Şubat 2021 Çarşamba 10:19
  • PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinden 'A seviye' uluslararası hizmet kalite belgesi aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 10:18
  • TSE ikinci el cep telefonu yenilemesine standart getirdi17 Şubat 2021 Çarşamba 10:17
  • Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı kar bekleniyor17 Şubat 2021 Çarşamba 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti