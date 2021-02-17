Adana'da polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı

Adana'da polisler, kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalara umut olabilmek için Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kampanyaya katılan kentte görevli çok sayıda polis, kan ve kök hücre bağışçısı oldu.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 vatandaşın anısına bayraklarla donatılan İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kampanyaya, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler de katıldı.

İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk polisinin her zaman milletinin yanında olduğunu ve canını vermek için hazır beklediğini belirtti.

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polisin yakın zamanda kök hücre bağışında bulunarak ilik nakli bekleyen biri çocuk iki hastaya şifa olduğunu anımsatan İnci, diğer hastaların da umudu olabilmek için kan ve kök hücre bağışında bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"Stokları kuvvetlendirmek için buradayız"

İnci, kış mevsiminde kan stoklarında azalma olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bu eksikliği tamamlamak için hem kan hem de kök hücre bağışında bulunacağız. Bu artık bizde gelenek haline geldi. Biliyoruz ki bir gün bizim de kana ihtiyacımız olacak. Stokları kuvvetlendirmek için buradayız. Aynı zamanda, kök hücre bağışı sanki zahmetli ve bir eziyetmiş gibi yanlış algılarımız var. Bunda hiçbir zorluk yok, çok basit. Kan vermekten hiçbir farkı yok. Bu yüzden topluma, personelimize, ve vatandaşlarımıza örnek olmak için kök hücre bağışında da bulunacağız. Herkesin bu kampanyaya katılmalarını tavsiye ediyorum."

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da toplumun güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarının, kan ve kök hücre bağışıyla da hastaların yanında olduklarını gösterdiğini belirtti.

Adana Emniyet Müdürlüğünün kan bağışı kampanyalarını geleneksel hale getirdiğini ifade eden Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyet Müdürümüzün şahsında burada 3-4 ayda bir kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenleniyor. Polislerimiz tanımadıkları, bilmedikleri birçok insanımıza iyiliği bulaştırıyorlar. Yakın zamanda iki emniyet mensubumuzun kök hücre bağışıyla iki hasta hayata tutundu. Tüm vatandaşlarımızı öne çıkıp hayat kurtarmaları için Kızılay noktalarına gelip kan ve kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyorum. Polis teşkilatımıza da bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum."