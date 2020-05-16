Adana'da rekor sıcaklık!

Adana'da, mayıs ayı sıcaklığının 1945 yılından bu yana ilk kez gölgede 41 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar deney yapmak için yola yumurta kırdı. Yumurtanın 20 dakikada piştiğini söyleyen vatandaşlar 'Bu havada insan dayanamaz' dedi.