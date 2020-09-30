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Adana’da şafak vakti hava destekli uyuşturucu operasyonu

Adana’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Adana’da şafak vakti hava destekli uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ‘torbacı’ olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ve dron ile havadan destek verilen operasyonda Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Baskında, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

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