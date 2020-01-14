Adana'da sahte polis ve savcılara operasyon

Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelileri yakalamak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.