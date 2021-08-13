  • BIST 1.445,760
  • Altın 483,76
  • Dolar 8,5550
  • Euro 10,0300
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 20 °C
»

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi

Adana'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri ve şoförlerin dönüşümlü araç kullanmalarına yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çıkışında uygulama yapan ekipler, otobüslerdeki yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek onlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini de kontrol etti.

Öte yandan, yolcu ve şoförlere, trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi burası13 Ağustos 2021 Cuma 09:54
  • Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem13 Ağustos 2021 Cuma 09:50
  • Avrupa'da 3'te 3 yaptık! İşte rakiplerimiz...13 Ağustos 2021 Cuma 09:46
  • Ayvacık açıklarında botları sürüklenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı13 Ağustos 2021 Cuma 09:43
  • Diyarbakır'da terör operasyonu: 59 gözaltı13 Ağustos 2021 Cuma 09:37
  • AFAD: Kastamonu'da selde 27 kişi hayatını kaybetti,13 Ağustos 2021 Cuma 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Ağustos 2021 Cuma 09:33
  • 29 şüphelinin yakalanması için operasyon13 Ağustos 2021 Cuma 09:24
  • Atama kararları Resmi Gazete'de13 Ağustos 2021 Cuma 09:10
  • Marmara'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor13 Ağustos 2021 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti