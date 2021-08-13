Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi

Adana'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri ve şoförlerin dönüşümlü araç kullanmalarına yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çıkışında uygulama yapan ekipler, otobüslerdeki yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek onlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini de kontrol etti.

Öte yandan, yolcu ve şoförlere, trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.