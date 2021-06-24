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Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Adana'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vurulan Fazıl Yoğun (47), hayatını kaybetti. 
Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan peş peşe silah sesi duyanlar, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fazıl Yoğun isimli kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Yoğun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

LÜKS OTOMOBİLİN ANAHTARINI BULUP, HABER OLMUŞTU

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Yoğun'un taksicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilirken, 2019 yılının şubat ayında yaşadığı ilginç bir olay nedeniyle de Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından haberinin yapıldığı ortaya çıktı. Lüks otomobilini park eden sürücünün, araçtan indikten sonra anahtarını düşürdüğünü gören Yoğun, anahtarı polise teslim etmiş, araç sahibinden de 15 Euro ödül almış ve bu olayla haberlere konu olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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