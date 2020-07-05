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Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı zanlı tutuklandı

Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı zanlı tutuklandı

Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen S.S'nin yakalanması çalışma başlattı.

Adresi belirlenen zanlı S.S, operasyonla kentteki evinde gözaltına alındı.

Türkiye'de para toplayarak Suriye'deki terör gruplarına gönderdiği iddia edilen S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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