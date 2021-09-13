  • BIST 1.441,740
  • Altın 486,82
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9300
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Adana'da torbacı operasyonlarında 13 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına karşı son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 118 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Adana'da torbacı operasyonlarında 13 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 94 adrese düzenlenen baskınlarda 118 şüpheli gözaltına alındı.

130920211006562417356.jpg
Yapılan aramalarda 102 kilo 140 gram esrar, bin 768 uyuşturucu hap, 513 gram metamfetamin, 198 gram bonzai, 44 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 4 bin 75 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı ve 90'ı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski kiracısını tüfekle vurdu 12 Eylül 2021 Pazar 16:12
  • Ormanda ölü bulundu12 Eylül 2021 Pazar 09:37
  • Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen kurtarıldı10 Eylül 2021 Cuma 21:30
  • Dikili ve Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı10 Eylül 2021 Cuma 19:34
  • Fethiye'de 'sahte reçete' operasyonu; 4 gözaltı10 Eylül 2021 Cuma 18:35
  • İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de FETÖ operasyonuna 100 tutuklama10 Eylül 2021 Cuma 17:37
  • Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi10 Eylül 2021 Cuma 17:36
  • Sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı10 Eylül 2021 Cuma 16:58
  • Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı10 Eylül 2021 Cuma 14:45
  • Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı10 Eylül 2021 Cuma 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti