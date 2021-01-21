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Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 18 gözaltı

Adana'da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, silah ve mermi ele geçirildi.
Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ‘torbacılık' yöntemiyle uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 25 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü binasında toplandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, polislere operasyonda başarı dileyerek, torbacılara göz açtırmayacaklarını söyledi. Daha sonra araçlara binerek, operasyon hazırlığını tamamlayan polisler, şube müdürünün telsizden yaptığı talimatla harekete geçti. Kent merkezinde 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon, havadan ve karadan görüntülendi. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliyi gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle şüphelilerin evleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda, 64 gram bonzai, 31 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 112 bin 500 adet boş makaron ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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