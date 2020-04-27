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Adana'da uygulamadan kaçan genç, yanlışlıkla vuruldu

Polisin "dur" ihtarına uymayarak sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışan ve yanlışlıkla vurulan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Adana'da uygulamadan kaçan genç, yanlışlıkla vuruldu

Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde polisin uygulama yaptığını gören Ali A., sokak aralarına kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis Ali A.’yı kovalamaya başladı.

YERE DOĞRULTUNCA SİLAH ATEŞ ALDI

İddiaya göre, "dur" ihtarına uymayan Ali A.’nın arkasından havaya ateş açan polis, yere doğrulturken silahı tekrar ateşlenince Ali A. kazara yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali A., tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

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