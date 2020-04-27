Adana'da uygulamadan kaçan genç, yanlışlıkla vuruldu

Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde polisin uygulama yaptığını gören Ali A., sokak aralarına kaçmaya başladı.
Bunun üzerine polis Ali A.’yı kovalamaya başladı.
YERE DOĞRULTUNCA SİLAH ATEŞ ALDI
İddiaya göre, "dur" ihtarına uymayan Ali A.’nın arkasından havaya ateş açan polis, yere doğrulturken silahı tekrar ateşlenince Ali A. kazara yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali A., tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.
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