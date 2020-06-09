  • BIST 109.637
  • Altın 369,613
  • Dolar 6,7879
  • Euro 7,6751
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Adana'da uyuşturcu tacirlerine şafak operasyonu

Adana'da haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Adana'da uyuşturcu tacirlerine şafak operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak bilenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese şafak vakti baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlar söz konusu şahısların evleri dedektör köpekler tarafından arandı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçerildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı09 Haziran 2020 Salı 07:28
  • Rize Güneysu emniyet amirliği, emniyet müdürlüğü oldu09 Haziran 2020 Salı 07:27
  • Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı08 Haziran 2020 Pazartesi 23:57
  • Erbaş: Kuraklaşmış, çoraklaşmış yürekleri İslam'la yeşerteceğiz08 Haziran 2020 Pazartesi 23:51
  • Adalet Bakanı Gül: Seçim kanununun ele alınıp yeni bir kanun hazırlanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum08 Haziran 2020 Pazartesi 23:50
  • İzmir açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı08 Haziran 2020 Pazartesi 23:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı08 Haziran 2020 Pazartesi 23:46
  • DSÖ’den ırkçılık karşıtı protestolara destek08 Haziran 2020 Pazartesi 23:38
  • Çin'i sağanak yağış vurdu!08 Haziran 2020 Pazartesi 23:22
  • "Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez"08 Haziran 2020 Pazartesi 23:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti