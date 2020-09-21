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Adana’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Süren'ın da katıldığı operasyonda, ormanlık alanda uyuşturucu satıcılarına yönelik baskın yapıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Adana’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Ceyhan Nehri yanında bulunan ormanlık alanda uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı, hayvan dövüşleri düzenlendiği, fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir hafta süren teknik takip ve izleme sürecinin ardından bugün operasyon düzenledi. Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Emniyet Müdürü Alper Tunga

Berberoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal, operasyona katıldı. Yaklaşık 500 polisle yapılan operasyona jandarma ekipleri de destek verdi. Uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle ormanlık alanda yakalanan 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında satışa hazır küçük poşetler halinde kubar esrar ele geçirildi.

Ceyhan genelinde geniş çaplı bir uygulama başlattıklarını söyleyen Kaymakam Bayram Yılmaz, kullanılmayan ormanlık alanların yeniden ceyhan'a kazandırılacağını söyledi.

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