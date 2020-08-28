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Adana'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist tutuklandı

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
Adana'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13 gün önce merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde sürücü ile yakaladığı terörist B.K. (23) ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Sırt çantasında ve toprağa gömdüğü yerde 35 kilo 650 gram TNT ele geçirilen örgüt mensubunun, yakalandığında kendisini Suriyeli olarak tanıttığı ve üzerinden Suriye uyruklu başka biri adına düzenlenmiş "geçici koruma" kimliği çıktığı öğrenildi.

Teröristin merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde bir ev kiraladığını tespit eden ekip, hücre evine düzenlediği operasyonda 8 bin 500 avro, 1900 lira ve altın kolye ele geçirdi.

Teröristin bağlantıları ortaya çıkarıldı
Soruşturma kapsamında, örgüt mensubu B.K'nin Suriye sınırından Türkiye'ye geçişini ve ardından Adana'ya gelişini sağladığı öne sürülen 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Teröristin Adana'da ev kiralamasına aracılık ettiği ve kentte bulunduğu sürece yardımda bulunup iş birliği içerisinde olduğu belirlenen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında B.K'nin yakalandığı otomobilin sürücüsünün de olduğu 10 zanlıdan 2'si savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt mensubu B.K. ile 3'ü Suriyeli 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos'ta yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin patlayıcı ile Adana'da yakalandığı, teröristin, PKK/YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan "özel kuvvetler" biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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