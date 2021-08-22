  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Adana'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Adana'da, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 16 Ağustos'ta gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda canlı bomba yeleği yapımına dair dökümanın ele geçirilmesi dikkat çekti.
Adana'daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de örgüt üyeliğinde bulunup, örgütün bölgede zayıflamasının ardından Türkiye'ye kaçan yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması sonrası TEM ekipleri, 18 Ağustos’ta 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin görev aldığı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital malzemelere el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin arasında, canlı bomba yeleği yapımına dair dökümanın yer alması dikkat çekti.  Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

4’Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler M.E.A. (32), Y.A. (21), A.E.U. (41), A.V. (33), A.E.M. (42) ve A.A.N. (42) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.M. ve A.A.N. savcılığa verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, tutuklanan M.E.H. ve A.V’nin terör örgütünde faaliyet yürüttükleri döneme dair fotoğrafları da ortaya çıktı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da otomobil takla attı: 3 genç öldü22 Ağustos 2021 Pazar 09:29
  • Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı20 Ağustos 2021 Cuma 21:15
  • Van'da bir araçta 91 kilo eroin ele geçirildi20 Ağustos 2021 Cuma 18:23
  • Şırnak'ın firari eski belediye başkanı Kadirhan, Diyarbakır'da yakalandı20 Ağustos 2021 Cuma 18:22
  • Hakkari'de toprağa gömülü 191 kilo eroin ele geçirildi20 Ağustos 2021 Cuma 17:25
  • Otomobil hırsızından şaşırtan ifade: Akşama geri getirecektim20 Ağustos 2021 Cuma 11:17
  • İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı 20 Ağustos 2021 Cuma 11:04
  • Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı20 Ağustos 2021 Cuma 10:37
  • Koca şiddetinden kaçtı, babasından kurtulamadı20 Ağustos 2021 Cuma 10:31
  • Marmaris’te lunapark saldırısında 4 tutuklama19 Ağustos 2021 Perşembe 21:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti