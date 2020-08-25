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Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başladı.
Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Önceki gün Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Dün ara verilen havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden devam edildi.

Bölgedeki yangın söndürme helikopterleri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 153 arazöz ve çok sayıda personel de karadan yangının genişlemesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada bölgedeki yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında telef olmuş bir kaplumbağanın görüntülenmesi üzüntüye neden oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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