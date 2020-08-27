  • BIST 1.108
  • Altın 458,790
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6589
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Adana'daki orman yangınında zarar gören alan ağaçlandırılacak

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.
Adana'daki orman yangınında zarar gören alan ağaçlandırılacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlanan orman yangınına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Saat 12.50'de çıkan orman yangınına ekiplerin 14 dakikada müdahale etmeye başladığını belirten Karacabey, bölgedeki şiddetli rüzgarın işlerini zorlaştırdığını anlattı.

Karacabey, yangın nedeniyle tüm ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sadece Adana değil, Türkiye'nin 16 orman bölge müdürlüğünden ekipler yangına müdahale etti ve seferber oldu. Yangını söndürmek için hava araçlarından 2 uçağı ve 20 helikopteri bölgeye sevk ettik. Yangın kontrol altına alındı. Burada kahramanca, destansı mücadele gerçekleştirildi. Bölgedeki 8 mahallede bulunan vatandaşlarımızın canlarına zarar gelmemesi en büyük çabamızdı. Bunun neticesini aldığımızı görüyoruz. Burnu bile kanamadan vatandaşlarımız bölgeden tahliye edildi."

Karacabey, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, çalışma sonucunda vatandaşların yaralarının sarılması konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

"Orman Teşkilatı, yaptığı işi vatan savunması olarak görüyor"
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğine değinen Karacabey, "Yanan alanın tespit edilmesi, zarar gören ağaçların kaldırılması ve bölgenin bir an önce orman haline getirilmesi için çalışmalara başladık. En kısa sürede burada ağaçlandırma çalışmaları yapıp bölgeyi orman haline getireceğiz." diye konuştu.

Karacabey, yangında devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini ve ekiplerin önemli görev üstlendiğini belirterek, "Orman Teşkilatı yaptığı işi vatan savunması olarak görüyor. Yangında evlerin yakınında konuşlanıp bu noktalara zarar gelmemesi amacıyla mücadele ettiğimiz için yangın az zayiatla atlatıldı. Allah esirgesin çok daha büyük felaketi, can kayıplarının yaşandığı afeti konuşuyor olabilirdik." ifadesini kullandı.

Yangına ilişkin soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Karacabey, "Bu yangının kasıtlı olarak yapıldığı, Valiliğimizin verdiği bilgiyle aslında teyit edilmiş oldu. Failinin belirlenmiş olması önemli gelişme. Yangın sebebinin ortaya çıkması birtakım vatandaşların üzerindeki yanlış anlamaları da ortadan kaldırmış olacak ayrıca bu kişilerin alacakları cezalar bundan sonra bu tür hadiselere niyetlenecek olan kişilerin dikkatlerini çekmesi açısından önemli olacak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dev cruise gemileri rotayı Türkiye'ye çevirdi27 Ağustos 2020 Perşembe 12:18
  • Keban HES 46 yıldır kesintisiz enerji üretiyor27 Ağustos 2020 Perşembe 11:45
  • Adana'daki orman yangınında zarar gören alan ağaçlandırılacak27 Ağustos 2020 Perşembe 11:44
  • Sadağı Kanyonu 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi27 Ağustos 2020 Perşembe 11:43
  • Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Hüsranla sonuçlanacak27 Ağustos 2020 Perşembe 11:42
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Doğu Akdeniz'deki kriz dayanışma ruhuyla çözülmeli27 Ağustos 2020 Perşembe 11:40
  • Bakan açıkladı: Afet bölgesinde fatura ödenmeyecek27 Ağustos 2020 Perşembe 11:24
  • Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı27 Ağustos 2020 Perşembe 11:18
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız27 Ağustos 2020 Perşembe 11:08
  •  “Her lunaparkta bir mühendis ve teknisyen bulunmalı”27 Ağustos 2020 Perşembe 10:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti