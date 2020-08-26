  • BIST 1.092
  • Altın 456,621
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7207
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da, lokantada oturan müşterilere silahlı saldırı: 4 yaralı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:10
  • Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:08
  • Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:05
  • Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:04
  • İçişleri Bakanı Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:04
  • Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:02
  • Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:01
  • Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:59
  • İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü25 Ağustos 2020 Salı 23:56
  • Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi25 Ağustos 2020 Salı 23:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti