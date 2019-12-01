Adanalı uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Erol G., uyuşturucu almak için annesinden para istedi. Anne Durdu G. oğluna para vermeyince Erol G. cinnet getirdi ve annesinin ölümüne neden oldu.