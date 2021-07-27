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Adana'nın 2 ilçesinde korkutan orman yangını!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi ve Kozan ilçelerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın 2 ilçesinde korkutan orman yangını!

Horzum bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Alevlere 45 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için birçok noktadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre, 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisiyle büyümemesi için çalışmalar devam ediyor.

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ADANA'DA ORMAN YANGINI

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına 5 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve karadan müdahale başlattı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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