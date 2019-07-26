ADB'den yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında Türkiye’ye yönelik CAATSA yasası kapsamındaki yaptırımın tarihinin belli olmadığını belirtti.

Ortagus, basın toplantısında, “CAATSA yasasına gelince, belli bir tarih yok. Elbette bunu Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz” dedi.

Ortagus, bu konunun neden bu kadar uzadığı sorusuna, “Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu hatırlamak gerekir. Şu ana kadar yaptıklarımız çok önemliydi” yanıtını verdi.

Diplomatik çerçeve içindeki görüşmeler için koşulları ve iki ülke arasındaki ilişkileri korumaya çalışmak gerektiğini kaydeden Ortagus, “NATO müttefikine karşı yaptırım uygulamak çok ciddi bir eylem. Bakan ve Başkan bu konuda karara vardığında açıklarız” diye konuştu.