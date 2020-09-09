Adem Büyük, Malatyaspor'a döndü

Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük, Yeni Malatyaspor’a imza attı. Sarı kırmızılılar, Adem Büyük ayrılığı KAP'a bildirdi.

Galatasaray'da ayrılık. Sarı kırmızılarda Diagne’nin dönüşünün ardından üçüncü forvet konumuna düşen Adem Büyük, 11’de oynamak istediği için takımdan ayrıldı.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada ''Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı forma ile toplam 34 maça çıkan deneyimli golcü, 11 kez fileleri sarstı, bir de asist yaptı.