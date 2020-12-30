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Aden Havalimanında patlama

Aden Havalimanında patlama
Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere Aden Havalimanında 3 patlama yaşandı.

Patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirten yetkili, olayda ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

Kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaştı
Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Saldırı sonucu havalimanının terminalinde patlama meydana geldiği ve çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

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