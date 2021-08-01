Adı yeni tesise verilecek

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan Milli okçu Mete Gazoz’un isminin inşası devam eden ve Ankara’yı okçuluk sporunun merkezi yapacak olan tesise verileceğini açıkladı.

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalya kazandı ve okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Kazandığı altın madalya ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un ismi Ankara Altındağ’da inşa edilen dev okçuluk merkezine verilecek. Doğantepe Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından inşa edilen ve tamamlandığında okçuluk sporunun Ankara’daki merkezi olacak olan tesis, yakın zaman içerisinde hizmete girecek.

“GURUR TARİF EDİLEMEZ”

Milli okçu Mete Gazoz’u tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, “Mete Gazoz’un ülkemize yaşattığı gurur tarif edilemez. Kazandığı şampiyonluk ile hepimizin göğsünü kabarttı. Ata sporumuz okçuluk adına da muhteşem bir farkındalık oluşturdu. Bizler de genç sporcumuzun bu başarısını taçlandırmak için Altındağ’da inşa ettiğimiz okçuluk merkezine ismini vereceğiz. Burada nice Mete Gazoz’lar yetişmesi için çalışacağız. Mete’nin başarılarının daim olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.



