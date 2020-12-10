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Adil Karaismailoğlu'ndan ihracat treni açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak.
Adil Karaismailoğlu'ndan ihracat treni açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi bölge müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyük şehirlerimizin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek.

Demir yolu reformumuz kapsamında çok önemli bir başarı da demir yolunun üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm ürünleri kendi fabrikalarımızda üretebiliyor olmamızdır. Bugün demir yolu lokomotif, vagon ve otomasyon sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz.

ÇİN'E GİDEN TREN BUGÜN HAZAR DENİZİ'Nİ GEÇECEK

(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak."

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