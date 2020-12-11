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Adıyaman Valisi Çuhadar'ın seçimi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Adıyaman Valisi Çuhadar'ın seçimi 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'

Vali Çuhadar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarını seçen Çuhadar, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesine oy verdi.

Vali Çuhadar, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendiğini belirtti.

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